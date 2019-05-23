Санкт-Петербург, 23 мая, 2019, 20:29 — ИА Регнум. 22 мая издательство «Алетейя» при поддержке ИА REGNUM выпустило лимитированным тиражом экспериментальную книгу об устройстве арт-критики «Прогулки по полям». Автор идеи книги — обозреватель агентства Дмитрий Тёткин. Книга представляет собой своего рода «мастер-класс» критический разбор рецензий одного автора и призвана начать беседу о положении дел в национальном «критическом сообществе» и культурной журналистике. Презентации книги будут проходить на различных культурных площадках в форме бесед, где любой желающий может поделиться своим взглядом на критику, ей смысл и устройство.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM «Прогулки по полям»

Вместе с коллективом из семи авторов и при помощи необычных дизайнерских решений Алексея Тукачева Дмитрий знакомит (или знакомится сам?) с миром критики — многоемким, разносторонним, болезненно откровенным.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Дмитрий Тёткин и его «Прогулки по полям»

Соавторами книги, которые выступают в качестве «экспертов» по критике, стали интеллектуалы разной степени известности и области деятельности: Александр Лобок, Леонид Костюков, Георгий Хазагеров, Ксения Смыкова, Елена Погорелая, Андрей Цветков, Павел Кузнецов… Список можно продолжить в том смысле, что и каждый выступает в определенной мере «критиком» и «экспертом» для чего-то: от погоды и меню кафе до новостей и фильмов, которые смотрит вечером в семейном кругу… Как это происходит? На чём мы основываем свои суждения, как и кем мы «ангажированы»? Кому верить? Кто виноват? И прочие вопросы, которые традиционно волнуют интеллигента в России. Если они ещё остались.