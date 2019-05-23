Москва, 23 мая, 2019, 18:44 — ИА Регнум. Официальный представитель автопроизводителя Volvo на российском рынке ООО «Вольво Карс» объявил об отзыве 79 транспортных средств из-за выявленного дефекта. Об этом 23 мая сообщает пресс-служба Росстандарта.

Volvocars.com Автомобиль Volvo S90

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили Volvo S90 и XC60, реализованные в 2018—2019 годах.

«Причиной отзыва транспортных средств являются результаты исследований, проведённых Volvo Cars: установлено, что на направляющей переднего сиденья может отсутствовать гайка с фланцем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае аварии это может повлиять на конструкцию и положение сиденья.

На отзываемых транспортных средствах будет осуществлена проверка и при необходимости установка недостающей детали. Все работы будут проведены бесплатно для владельцев.