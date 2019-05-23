Пекин, 23 мая, 2019, 18:00 — ИА Регнум. Китай потребовал от США отменить «неправильные решения» для продолжения торговых переговоров, 23 мая передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«США должны проявить искренность и отменить свои неправильные решения. Переговоры могут продолжаться только на основе равенства и взаимного уважения», — заявил представитель министерства торговли КНР Гао Фэн.

Гао Фэн отметил, что Китай будет «внимательно следить» за поведением Соединенных Штатов и уже «готовит ответные меры».

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