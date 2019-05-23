Магас, 23 мая, 2019, 16:42 — ИА Регнум. Ингушетии будет выделено из федерального бюджета около 52 млн рублей на защиту от чрезвычайных ситуаций природного характера. Эти средства поступят в республику уже в 2019 году по линии Минкавказа, сообщил 22 мая в ходе визита в регион глава ведомства Сергей Чеботарев.

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«В части реализации мероприятий по защите объектов капитального строительства от ЧС природного характера в Ингушетии на 2019 год предусмотрено строительство таких объектов на сумму 51,6 млн рублей. Это не самая большая сумма, но шаг за шагом мы решаем эту проблему», — приводит слова министра пресс-служба главы Ингушетии.

На эти средства будут проведены работы по укреплению берегов рек в целях предотвращения ущерба от паводков, а также противопожарные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году от подтопления в результате ЧС пострадали более 50 домовладений в ингушском поселке Экажево. Жителям была оказана материальная помощь из Резервного фонда правительства РФ. Все семьи селения, потерявшие имущество в результате стихийного явления, получили по 75 тысяч рублей.

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