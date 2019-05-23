Москва, 23 мая, 2019, 16:42 — ИА Регнум. Уровень безработицы в России в апреле составил 4,7% от экономически активного населения, как и месяцем ранее. Такие данные приводит 23 мая Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Бен Шан. Безработица

Общая численность безработных в стране в апреле составила 3 млн 554 тысячи человек, увеличившись по сравнению с мартом на 36 тысяч человек.

При этом на учёте в органах службы занятости на конец апреля в качестве безработных числились 817 тысяч человек, что на 0,2% меньше, чем в марте.

Среди безработных доля женщин составила 46,7%, городских жителей — 65,2%, молодёжи до 25 лет — 19,4%, лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности, — 23,5%.

Отмечается также, что уровень безработицы среди сельских жителей в 1,8 раза превысил уровень безработицы среди городских жителей — 7,1% против 4,0%.