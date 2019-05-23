Москва, 23 мая, 2019, 16:06 — ИА Регнум. Возможное изменение организационно-правовой формы Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) может быть связано с коррупционными слухами вокруг деятельности этих организаций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев.

Константин Маковский. Секрет (фрагмент). 1884

«По всей видимости, хотят ввести общественно-публичный контроль, чтобы люди смотрели, как деньги расходуются. Чтобы не было бесконечных слухов про то, что делается в этих фондах, чтобы был общественный совет, чтобы люди видели, как эти деньги уходят, откуда они приходят», — отметил эксперт.

Профессор напомнил, что в обществе циркулируют слухи об имеющейся в фондах коррупции. Подобные заявления беспочвенны, ведь «украсть» деньги из ПФР невозможно в принципе, считает специалист. Однако чтобы население могло в этом убедиться, работу государственных фондов, видимо, решили сделать более прозрачной.

Как сообщало ИА REGNUM, ПФР и ФОМС могут сделать публично-правовыми компаниями.