Санкт-Петербург, 23 мая, 2019, 16:02 — ИА Регнум. Бизнесмен Захар Смушкин пока не отказывается от идеи прокладки «частного метро» на юг и юго-восток Петербурга, включая аэропорт «Пулково». По его словам, первоначальные оценки экономической целесообразности этого проекта рассматривали порядка 10−15 новых станций, передает 23 мая корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Метро

Напомним, ранее стало известно, что компания «Старт Девелопмент» готова построить ветку метро с охватом аэропорта (ввиду отмены проекта «аэроэкспресса») и будущего города-спутника «Южный», однако речь шла о 5−6 станциях и 30 км путей, на которые можно было бы выделить около 160 млрд рублей.

По словам Смушкина, его компания не отказывается от предложения, но решение остается за городскими властями.

«Насколько мы знаем, в городе есть собственные представления, они разрабатываются вице-губернатором (Евгением) Елиным, насколько я понимаю. Там есть — как это и должно быть, наверное — альтернативные какие-то варианты. Насколько я знаю, с РЖД работа идет, еще какие-то вещи есть.

Потому что мы, конечно, не рассматривали проблему метрополитена глобально городского. Мы говорили только о секторе, который, по нашему пониманию, будет наиболее интенсивно развиваться, собственно говоря, что и происходит сейчас», — пояснил Смушкин.

Речь идет, в первую очередь, о территории между аэропортом «Пулково» и Московским шоссе (трассой М-10) на юг, а также в сторону Всеволожска.

«Это основное направление развития города, которое с точки зрения метрополитена не охвачено никак», — констатировал Смушкин. Он добавил, что сегодня транспортное обеспечение является основным драйвером развития территорий. Окупить капитальные затраты компания могла бы за счет редевелопмента земли вокруг новых станций, так как цена на нее резко бы возросла. Примерно по такой схеме работает частично приватизированная Mass Transit Railway Гонконга, так как компания также является крупнейшим девелопером и оператором недвижимости в стране.

Захар Смушкин добавил, что предложенный Смольному вариант — «абсолютно рабочий», однако компания не предполагает строить всё своими силами. По крайней мере, полагает он, необходимо уйти от полностью государственного финансирования метростроительства хотя бы к государственно-частному партнерству (ГЧП).

«Какие-то есть способы, на наш взгляд, экономически более эффективные, чем, по крайней мере, те, которые нам известны. То есть, статус такой, а город будет решать», — заметил Смушкин.

Идея, с которой выступила компания «Старт Девелопмент», заключалась в том, чтобы сделать базовый узел в аэропорту «Пулково».

"На мой взгляд, странно видеть город с одним аэропортом, куда не доходит метро. Это моментально разгружает Киевскую трассу, обеспечивает огромный пассажиропоток, приводит к резкому и бурному развитию всей прилегающей территории Московского, Фрунзенского районов, Красного Села. Ну, а дальше возникали локальные, радиальные ветки», — пояснил бизнесмен.

Он затруднился уточнить, о каких сроках постройки могла бы идти речь.

«Мы не оценивали так. Были, естественно, какие-то оценки порядка 10−15 станций. Но не хочу без города этого говорить, это будет не совсем корректно», — добавил Смушкин.

Он также полагает, что Петербургу, возможно, стоит уйти от рытья тоннелей для метро глубокого залегания, а сосредоточиться на наземных ветках.

«Естественно, речь шла о том, чтобы максимально выпустить метро наружу, конечно. Надо перестать строить объекты гражданской обороны, а заняться, естественно, нормальным метрополитеном», — полагает девелопер.

Впрочем, на данном этапе к каким-либо соглашениям с чиновниками бизнес пока не пришел.

«Сейчас это может выглядеть несколько популистски, поэтому требует какого-то профессионального обсуждения. Мы дали свое предложение», — заключил Захар Смушкин.

Читайте ранее в этом сюжете: «Частное метро» до «Пулково» в Петербурге назвали хайпом и маниловщиной

Ранее эксперт движения «Город и транспорт» Владимир Валдин заявил ИА REGNUM, что обсуждение перспективы постройки «частного метро» до петербургского аэропорта «Пулково» и будущего города-спутника Южный — «это чистая маниловщина» и вероятность осуществления такого проекта очень низка.

Глава комитета по транспорту Санкт-Петербурга Александр Головин высказывался против дальнейших схем ГЧП в Петербурге, так как финансовые обязательства по ним ложатся слишком тяжким бременем на городскую казну.