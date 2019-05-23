Москва, 23 мая, 2019, 15:18 — ИА Регнум. Телеведущий Владимир Соловьёв отказался от поединка с краснодарским журналистом Кириллом Гурьевым, обвинившим его в «оскорблении народа». Об этом Соловьёв рассказал RNS.

Kremlin.ru Владимир Соловьев

Ведущий политических шоу предположил, что Гурьев таким образом захотел прославиться. Он добавил, что не намерен принимать вызов от того, кто называет себя «человек-пельмень», иначе потом придется отвечать «человеку-колбаске» или «тортику Наполеону».

«Если ему хочется доказать свои выдающиеся бойцовские способности, пусть в ММА идёт выступает», — заключил Соловьёв.

Как сообщал ИА REGNUM, ранее Гурьев, используя сетевой псевдоним «Человек-пельмень», открыто обратился к Соловьёву и вызвал его на поединок «на ринге, на татами, на чём угодно». Журналиста возмутило, что телеведущий сравнил с бесами противников строительства храма в сквере у театра Драмы в Екатеринбурге.