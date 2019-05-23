Вильнюс, 23 мая, 2019, 14:19 — ИА Регнум. Спецслужбы Литвы могут совершенно безнаказанно и без особых причин заниматься прослушкой и слежкой за любым гражданином, даже если для этого нет оснований. В этом уверены представители литовского адвокатского сообщества, которые после череды громких в Литве скандалов, когда выяснилось, что за адвокатами велось наблюдение, обратились в службу специальных расследований с просьбой предоставить информацию о масштабах слежки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Жизнь других». реж Флориан Хенкель фон Доннерсмарк. 2006. Германия Прослушка

Выяснилось, что это «государственная тайна», а данные адвокатскому сообществу никто не представил. Такой ответ председатель Совета адвокатов Литвы Игнас Вегеле называет «ошеломляющим».

"Суть не в том, что служба специальных расследований не предоставила нам данных о содержании, поскольку мы этого и не просили, а в том, что они ответили, что сам факт возможно осуществлявшихся разведывательных действий в отношении адвокатуры Литвы, которые не выявили никаких нарушений и уже завершены, является государственной тайной», — цитируется Вегеле в заявлении, которое сегодня, 23 мая, распространил литовский совет адвокатов.

По словам юриста, сегодня «никто не может знать, кто за кем и когда следил или следят».

В Литве ранее были задержаны несколько судей и адвокатов, которым были предъявлены подозрения в создании коррупционной сети, члены которой добивались оправдательных приговоров подозреваемым. Правда, очень быстро практически всех отпустили. Череда скандальных арестов прошла после того, как сами адвокаты заметили, что за ними ведётся наблюдение, в том числе и с помощью спецсредств.

Обнаружение одного из них и вовсе стало курьёзным. Один из адвокатов не мог попасть к своему подзащитному в следственный изолятор из-за того, что рамка металлоискателя реагировала на портфель адвоката. Проверка показала, что в стенках портфеля спрятаны подслушивающие устройства. Это обнаружили сотрудники самого следственного изолятора. Спецсредства спецслужбы могли поместить в портфель адвоката только во время тайного проникновения либо в офис, либо в дом юриста.

Тем временем в Клайпеде спецслужбы были уличены в спешном демонтаже оборудования в одном из адвокатских офисов сразу после начала скандала — спецслужбы прибыли в офис глубокой ночью, однако, вероятно, ошиблись во время своего проникновения в помещение, поскольку сработала сигнализация и на место приехали сотрудники охранной фирмы. Прибывшая полиция не допустила частную охрану на место, аргументировав, что получен сигнал о взрывчатке в здании и проходят специальные мероприятия.