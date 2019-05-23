Москва, 23 мая, 2019, 13:40 — ИА Регнум. Сегодня, 23 мая, глава государства Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям Всероссийского турнира по самбо на кубок президента Российской Федерации, сообщается на сайте Кремля.

(сс) Юрий Александрович Хоружий Самбо

По мнению главы государства, популярность самбо в России растёт. Это вид спорта привлекает зрелищностью и накалом борьбы, воспитывает стойкость и упорство, закаляет характер.

«Турнир на кубок президента считается важным, ожидаемым событием в спортивной жизни России. Он дарит яркие и незабываемые впечатления», — подчеркнул Путин и пожелал участникам победного настроя и новых свершений.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что спортивное единоборство самбо развивается и завоевывает мировой авторитет.

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