Путин и Лукашенко могут обсудить закупку Белоруссией нефти у Казахстана
Москва, 23 мая, 2019, 12:56 — ИА Регнум. Не исключено, что российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят вопрос поставок нефти в Белоруссию, заявил 23 мая журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Иван Шилов ИА REGNUM
Александр Лукашенко
«Надеемся, что удастся на полях саммита ЕАЭС в Нур-Султане двум главам государств пообщаться, если они сочтут необходимым, в том числе и на эту тему», — заявил Песов.
Таким образом представитель Кремля прокомментировал слова Лукашенко, который ранее предложил Казахстану активизировать переговоры по поставкам нефти в Белоруссию.
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