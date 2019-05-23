Москва, 23 мая, 2019, 11:52 — ИА Регнум. В Госдуме возмущены фактически полным отсутствием возможности лечения в Севастополе детей от онкологии, причин в сложившейся ситуации вокруг скандального строительства онкоцентра для взрослых пациентов несколько, передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая.

О детях не подумали

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) возмущен не только равнодушием и отсутствием комплексного видения проблем местных властей, но и позицией депутатов Госдумы от Крыма.

«Я могу только выразить слова удивления и негодования: куда раньше смотрел детский омбудсмен и в Севастополе, и в Крыму, куда смотрели власти, куда смотрели в департаменте здравоохранения — они давали техзадание, даже если бы и не давали техзадание, они должны понимать, что необходимо построить, — дождались, пока вмешается президент РФ», — завил Нилов.

Он указал фактически на саботирование поручений президента РФ, данных им, в частности, в Послании Федеральному собранию.

«Очень плохо, когда в послании президента РФ Федеральному собранию звучит тезис о борьбе с онкологией, когда социальным блоком правительства, Минздравом, ставятся определенные задачи с учетом послания, когда выделяются средства на борьбу с онкологией, на раннее выявление онкологии — но поручения не выполняются», — отметил парламентарий.

Депутат также обратил внимание, что проблема может быть скрыта в неумении соотнести социальную политику в двух соседних субъектов РФ — Крыма и Севастополя, как, например, это происходит в Москве и Московской области.

«Выделение Севастополя в отдельный субъект РФ произошло, но все находится рядом. Почему не действовать по аналогии с Москвой и Московской областью, есть сферы, где Москва и область дополняют друг друга. Какое-то желание чиновника подчеркнуть свою самостоятельность, подчеркнуть отдельный статус в этих вопросах недопустимо», — сказал Нилов.

Глава комитета Госдумы обратил внимание на неоднозначную позицию депутатов от Севастополя.

«Меня удивил Севастополь, когда они внесли в Госдуму законопроект, чтобы им подняли штрафы за нарушения ПДД до уровня Москвы и Санкт-Петербурга. После жесткой критики законопроект был к третьему чтению порезан и превратился с технический, штрафы сохранили на обычном «общерегиональном» уровне. Теша самолюбие, желая соответствовать не по уровню социальной защиты, а по уровню предоставленных возможностей для Москвы и Петербурга, депутаты Севастополя приняли такое странное решение и не подумали о социальных последствиях. Лучше, чтобы депутаты от Севастополя занимались онкологическим центром и его возможностями оказания помощи детям», — заключил Нилов.

Широкий резонанс получила ситуация вокруг строительства онкоцентра в Севастополе. В Севастополе около сотни детей больны онкологическими заболеваниями, при этом онкоцентр, который планируют построить в городе, не предполагает детского отделения, заявила уполномоченный по правам ребёнка в Севастополе Марина Песчанская.

Строительство онкоцентра в Севастополе должно было начаться в 2017 году, однако проект не прошёл вовремя главгосэкспертизу

Выступая на медиафоруме независимых, региональных и местных СМИ ОНФ, президент России Владимир Путин пообещал проверить эффективность расходования бюджетных средств, предназначенных на новые медицинские объекты в Севастополе, строительство которых до сих пор по разным причинам не началось.

На весь Крымский полуостров с населением в несколько миллионов человек работает одно детское онкологическое отделение (гематологическое) на базе «Республиканской детской клинической больницы» в Симферополе. По данным сайта ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница», онкологическое отделение рассчитано на 30 коек (4 — гематологических и 26 — онкологических, из них 6 — дневного пребывания. Онкологические койки подразделяются на 6 коек дневного пребывания, 25 коек круглосуточного стационара).