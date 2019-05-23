Москва, 20 июня, 2014, 12:47 — ИА Регнум. ЦБ обеспокоен ростом инфляции в России и надеется вернуть ее в траекторию снижения. Как передает корреспондент ИА REGNUM, 20 июня в ходе выступления в Государственной думе РФ глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России считает "неприемлемым предложение монитарного стимулирования экономики ценою роста цен, как некоторые предлагают до 10-15 процентов".

По ее словам, в 2013 году инфляция на половину процентного пункта превысила установленный целевой диапазон и составила 6,5%. "Но мы не стали ужесточали денежно-кредитную политику, сохраняя ключевую ставку на уровне 5,5% весь год. Мы не пошли на повышение ставок, поскольку инфляция во втором полугодии росла под влиянием монитарных факторов ременного характера.", - говорит она. "В настоящее время инфляция в годовом выражении составляет 7,6%", - констатировала Набиуллина, отметив, что инфляция превышает целевую на этот год 5%.

Рост инфляции связан с ростом инфляционных ожиданий на фоне внешних шоков, удешевления рубля и ростом тарифов ЖКХ, говорит она. "Для того, чтобы вернуть инфляцию на траекторию снижения Банк России был вынужден повысить ключевую ставку с 5,5% до 7,5%. И сейчас прогноз показывает, что при сохранение текущей направленности денежно-кредитной политики, инфляция вернется к целевым уровням в среднесрочной перспективе", - заверила Набиуллина.