Москва, 23 мая, 2019, 11:32 — ИА Регнум. На YouTube-канале компании Sony Pictures появился первый тизер-трейлер научно-фантастической драмы Фёдора Бондарчука «Вторжение». Предстоящий фильм станет сиквелом «Притяжения» 2017 года.

Цитата из к/ф «Вторжение». реж. Федор Бондарчук. Россия Юля

«Прошло 3 года после падения инопланетного корабля в московском Чертанове», — сообщается в описании к ролику.

По сюжету «Вторжения», обычная девушка по имени Юля становится объектом сверхсекретных исследований после контакта с инопланетными технологиями. В ходе экспериментов оказывается, что Юля стала обладателем сверхъестественных способностей, которые тут же привлекают внимание как правительства, так и инопланетных захватчиков.

Главные роли в картине исполнят: Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров, Юрий Борисов, Сергей Гармаш и Олег Меньшиков. Новая картина Фёдора Бондарчука выйдет в российским прокат 1 января 2020 года.

Напомним, «Притяжение» — это так называемый научно-фантастический фильм Фёдора Бондарчука, рассказывающий о первом контакте человечества с инопланетным разумом. «Притяжение» стало четвёртым российским фильмом, переведённым в формат IMAX. Картина не получила высоких оценок от зрителей и критиков, её рейтинга на IMDb — 5,5 звёзд из 10, а на «Кинопоиске» — 5,6 из 10.