Анкара, 23 мая, 2019, 11:03 — ИА Регнум. Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган обратился к участникам мероприятия в Анкаре, посвященного 75-й годовщине депортации крымских татар, с речью, в которой заявил: «Хочу подчеркнуть, что Турция в любых обстоятельствах продолжит защищать права и интересы крымских татар, как проживающих в Крыму, так и вынужденных покинуть его после оккупации». Организаторами программы выступили Управление по делам турок за рубежом и родственным сообществам при правительстве Турции (YTB) и Ассоциация культуры и солидарности крымских тюрок.

Демонстранты с украинскими и крымскотатарскими флагами во время акции протеста в поддержку крымских татар на площади Независимости в Киеве. 8 марта 2014

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в мероприятии приняли участие первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар, заместитель министра культуры Турецкой Республики Сердар Чам, председатель Меджлиса крымско-татарского народа и депутат Верховной Рады Украины Рефат Чубаров и глава YTB Абдуллах Эрен. Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что депортация крымских татар является одним из крупнейших преступлений против человечности за всю историю. Он, в частности, сказал: «Спустя 75 лет мы вновь с прискорбием вспоминаем это печальное событие, ставшее причиной расставания с отчизной и больших потерь для крымских татар».