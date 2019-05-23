Москва, 23 мая, 2019, 10:09 — ИА Регнум. Пенсионный фонд России может сменить организационно-правовой статус. Предложение о преобразовании ПФР, а также Фондов обязательного медицинского страхования (ОМС) и социального страхования в публично-правовые компании в правительство России направил Минтруд РФ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на несколько источников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионный фонд России

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Приведёт к хаосу: объединение Пенсионного фонда РФ, ФСС и ФОМС

Отмечается, что ранее идея преобразования ПФР в публично-правовую компанию уже обсуждалась в российском правительстве — ещё в декабре 2017 года. Председатель фонда Антон Дроздов позже уточнил, что кроме публично-правовой компании обсуждались также формы некоммерческой организации и казённого учреждения.

В пресс-службе Минтруда комментарии по этому вопросу не предоставили.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта 2019 года эксперты Центра стратегических разработок выступили с предложением объединить Пенсионный фонд России, Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования в единый институт и создать Единый фонд социального страхования. Специалисты сошлись во мнении, что система обязательного социального страхования в России нуждается в серьёзных институциональных изменениях.

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Добавим, что ранее внести в правительство РФ предложения о статусе внебюджетных фондов поручила куратор социальной сферы, вице-премьер Татьяна Голикова. Обсудить предложения Минтруда с экспертами предполагалось во II квартале 2019 года.