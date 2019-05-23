Пекин, 23 мая, 2019, 10:02 — ИА Регнум. Центральный паритетный курс китайской валюты продолжил свое вялое ослабление после мощного падения предыдущих недель, сообщает 23 мая агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

Курс составил 6,8994 юаня за доллар США, что на два базисных пункта ниже, чем днем ранее. При этом и 22 мая, и 21 мая наблюдалось идентичное падение курса на два базисных пункта.

По мнению ряда экспертов, ослабляя юань, Китай пытается дать асимметричный ответ США, которые развязали против него новый раунд торговых войн, начав атаку на компанию Huawei и введя торговые пошлины на ряд продуктов из КНР на общую сумму $200 млрд.