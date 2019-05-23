Светлый, Оренбургская область, 23 мая, 2019, 09:44 — ИА Регнум. В райцентре Светлый Оренбургской области уволенным работникам ферроникелевого завода до сих пор не перечислили выплаты за март и апрель. Светлинским металлургам также не выплачены компенсации при увольнении за неиспользованный отпуск, выплаты в соответствии с коллективным договором, за выслугу лет, выходные пособия, полагающиеся при расторжении трудового договора в связи с сокращением штата работников организации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Федерации профсоюзов Оренбуржья.

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«Производственная деятельность предприятия остановлена. Для уволенных с металлургического предприятия работников в Светлом нет никакой другой работы», — отметили в организации.

Напомним, в начале 2019 года Арбитражный суд Оренбургской области рассмотрел дело о банкротстве Светлинского ферроникелевого завода и вынес определение о введении на предприятии процедуры наблюдения. Весной завод был обесточен, а 30 апреля 2019 года всех работников ООО «СФНЗ» (около 200 человек) уволили по сокращению штата.

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Ранее в минтруде региона сообщили, что чиновники, представители надзорных органов и предприятий района и востока Оренбуржья встречались с трудовым коллективом. И. о. министра труда и занятости населения Наиля Исхакова заявила, что по поручению врио губернатора Оренбургской области Дениса Паслера ситуация с выплатой задолженности взята на контроль министерством и органами прокуратуры. Разработаны мероприятия по решению вопросов занятости работников завода.

Речь шла о бесплатном переобучении на специальности, которые востребованы в самом Светлом, а также о возможности трудоустройства на работу вахтовым методом. Ряд сокращенных заводчан выбрал именно этот метод. В минтруде подчеркнули, что никто из работников завода не останется один на один со своей проблемой.

Председатель Федерации профсоюзов Оренбуржья Ярослав Чирков в рамках Съезда Федерации независимых профсоюзов России обратил внимание на проблему трудоустройства. В качестве примера он привел крупный машиностроительный концерн в Орске «ОРМЕТО-ЮУМЗ», которые находится в кризисе:

«Завод — когда-то машиностроительный гигант, на котором работало больше 15 тысяч человек. Сейчас это банкрот с миллиардными долгами. И прямо сейчас, в это время три тысячи человек рискуют остаться на улице. Куда они пойдут? В Орске предприятия рушатся одно за другим. Дорога этим людям именно в серую сферу экономики, потому что официальный рынок труда ничего не может им предложить».

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