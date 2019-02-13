Кризис на заводе Оренбуржья: интерес власти и сомнение в вакансиях

Светлый, Оренбургская область, , 10:09 — REGNUM В Оренбургской области с 30 апреля 191 работник Светлинского ферроникелевого завода, фактически градообразующего предприятия монотерритории, попадает под сокращение. По данным минтруда региона, на 4 февраля в Светлинском районе и близлежащих территориях имелось около 500 вакансий. Такие данные ведомство предоставила профсоюзу, подчеркнув, что органы труда и занятости ведут работу по подбору подходящих вариантов трудоустройства высвобождаемых заводчан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Федерации профсоюзов Оренбуржья.

«В рамках государственной программы «Содействие занятости населения Оренбургской области» высвобождаемым работникам будет предлагаться трудоустройство как на постоянные, так и на временные рабочие места, а также переобучение по профессиям, востребованным на рынке труда. В случае отсутствия подходящих вариантов трудоустройства при обращении в центр занятости граждане будут признаны в установленном порядке безработными с выплатой пособия по безработице», — проинформировали в министерстве.

Тем временем профсоюз выразил сомнение в наличии около 500 вакансий, среди которых работникам Светлинского ферроникелевого завода найдутся «подходящие варианты трудоустройства». Пресс-секретарь Федерации профсоюзов Оренбуржья Сергей Шкерин в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заявил, что организация в ближайшее время обязательно направит запрос в районный центр занятости с просьбой предоставить этот список вакансий.

«Пока же мы решили провести свой, упрощенный мониторинг базы вакансий в поселке Светлый через популярные и известные всем сайты о вакансиях и трудоустройстве. Обращаем внимание, что мониторинг мы делали только по поселку Светлый, не рассматривая сельские поселения и другие близлежащие территории. Мы также пока не анализировали уровень предлагаемой зарплаты и качество вакансий. Но уже заметили в имеющихся объявлениях предложения поработать стажерами, разнорабочими и поваром шаурмы. Мы смогли найти менее 100 вакансий…» — сказал Шкерин.

Стоит отметить, ранее в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сотрудник завода признался, что работы в Светлом практически нет, люди работают вахтами, ищут работу в других регионах.

Пока профсоюзная организация пытается выяснить вопрос о вакансиях для работников завода, которые получили уведомления о грядущем увольнении, в областном правительстве заявили, что заинтересованы в сохранении действующего производства как градообразующего предприятия. Со стороны власти предпринимаются определённые меры. В частности, достигнута договорённость с энергетиками по урегулированию задолженности и подписан договор об электроснабжении предприятия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 января председатель первичной профсоюзной организации «Светлинские металлурги» Александр Рогач получил уведомление о том, что с 30 апреля сокращают по сути весь штат работников Светлинского ферроникилевого завода, которые трудятся в посёлке. В качестве причины указывалось тяжёлое финансовое положение предприятия. В конце января председатель областной организации ГМПР Оксана Обрядова охарактеризовала сложившееся положение на заводе как бесперспективное.

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