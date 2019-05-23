Владивосток, 23 мая, 2019, 09:49 — ИА Регнум. Глава Владивостока Олег Гуменюк на торжественном мероприятии в Техническом лицее, посвященном «последнему звонку», предложил школьникам занять своё кресло, после чего «проводил выпускников в последний путь», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анастасия Котлярова. vlc.ru Олег Гуменюк на торжественном мероприятии в Техническом лицее, посвященном «последнему звонку»

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После длительных пожеланий безошибочного жизненного пути и напутствия выпускникам школ к стремлению занять место градоначальника, мэр дальневосточной столицы направил бывших учеников в «последний путь в жизни».

«Проводим вас в последний путь в жизни», — сказал Олег Гуменюк.

Такое напутствие вызвало шок у присутствующих, глава Владивостока постарался тут же исправить допущенную оговорку:

«Ну все же мы понимаем…»

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года на заключительном этапе конкурса на вакантное место градоначальника Владивостока городские депутаты отдали свои голоса за Олега Гуменюка. Изначально на конкурс по замещению должности главы Владивостока подал документы 51 кандидат. До второго этапа были допущены 39. После того как каждый из кандидатов представил своё видение развития города перед конкурсной комиссией, претендентов на пост осталось три.