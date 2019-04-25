Мэрия Владивостока расширяет штат на 115 человек

Владивосток, , 05:08 — REGNUM Владивостоку возвращаются полномочия по разграничению и распоряжению земельными участками, которые ранее были отданы краевой администрации в связи с планами из Владивостока, Артёма и двух муниципальных районов образовать Владивостокскую агломерацию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской пресс-службе.

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«Это не раздувание штата, а передача полномочий от администрации Приморского края. Если ранее люди ходили в департамент земельных и имущественных отношений и там подавали документы, то теперь люди будут обращаться в администрацию Владивостока», — заявила первый заместитель главы администрации Владивостока Ольга Козицкая.

Для исполнения новых полномочий мэрия закупит новые машины, компьютеры и мебель. Для этого уже приняты соответствующие поправки в бюджете. Всего данная мера будет обходиться бюджету Владивостока в 60 млн рублей в год только на зарплаты.

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Как сообщало ИА REGNUM, на заседании городской думы 5 апреля вновь избранный по конкурсу глава Владивостока Олег Гуменюк принял присягу и официально вступил в должность мэра столицы Дальнего Востока.