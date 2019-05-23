Бичурский район, Бурятия, 23 мая, 2019, 09:30 — ИА Регнум. В Бичурском районе Бурятии ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера из-за угрозы перехода лесного пожара на животноводческую стоянку. Как сообщало 22 мая ИА REGNUM, угроза возникла для села Гутай. Тушение пожара осложнялась порывистым ветром.

Mchs.gov.ru Лесной пожар

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Однако около 16 часов, по информации пресс-службы главного управления МЧС по Бурятии, огонь сменил направление и двинулся в сторону крестьянского фермерского хозяйства Булаг, где расположены пять жилых домов. Жители были эвакуированы, а на защиту строений направлены дополнительные силы. К вечеру угроза населенному пункту была снята.

«На сегодняшний день ситуация стабильна, угроза перехода снята. Погодные условия позволяют проводить весь комплекс работ по тушению. К работам привлечена лесная охрана, пожарные-парашютисты, лесопользователи Бичурского района — всего более двухсот человек. По оперативным данным, площадь очага составляет около 1000 гектаров», — сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Всего за прошедшие сутки в республике полыхало одиннадцать лесных пожаров в восьми сельских районах. Из них шесть очагов ликвидировано, а два локализовано, остальные продолжают действовать.

Напомним, что всего с начала пожароопасного периода в Бурятии сгорело более 50 тыс. гектаров леса, что в два раза превышает показатели за весь 2018 год, когда было зарегистрировано порядка 364 лесных пожаров на общей площади около 24,3 тыс. гектаров.

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