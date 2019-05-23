Магадан, 23 мая, 2019, 07:41 — ИА Регнум. Доходы главы столицы Колымы Юрия Гришана в 2018 году достигли 4,7 млн рублей, увеличившись на полмиллиона. Его заместители заработали 2,7−3,5 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Magadangorod.ru Юрий Гришан

Мэр Магадана задекларировал жилой дом почти в 240 квадратных метров, квартиру (51,2 кв.м.), административное здание (1197 кв.м.), земельный участок и автомобиль Nissan Patrol. Его жене, заработавшей 1,3 млн рублей, принадлежит ещё одна квартира в 135,8 квадратных метров, нежилое помещение (69,4 кв.м.) и автомобиль Nissan Qashqai.

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Среди вице-мэров самый высокий заработок показал Игорь Бондарь, годовой доход которого составил 3,5 млн рублей. В собственности у него только квартира в 64,3 квадратных метров и автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, ещё одна квартира и гараж записаны на жену.

Заместитель главы Магадана Виктория Вебер заработала 3,2 млн рублей. Помимо двух квартир в 95 и 73 квадратных метра она владеет тремя автомобилями — Lexus lx470, Suzuki Escudo и Toyota Land Cruiser.

Доход вице-мэра Юрия Казетова составил 3 млн рублей, он указал в декларации только квартиру в 62 кв.м. Жена чиновника заработала 6,6 млн рублей и владеет квартирой в 73,5 кв.м. и автомобилем Honda CR-V.

Заработок вице-мэра Александра Малашевского — 3,4 млн рублей, в декларации также указаны квартира в 34,8 кв.м., автомобиль Lexus GX 470 и прицеп. Ещё одна квартира в 54 квадрата принадлежит его жене, которая заработала в 2018 году 1,3 млн рублей.

Заработавший в 2018 году 2,8 млн рублей вице-мэр Вениамин Троицкий задекларировал квартиру в 68 квадратных метров, автомобили Honda CR-V и Toyota Crown. Его супруга показала доход в 2,6 млн рублей, ей принадлежит ещё одна квартира в 39,5 квадратов.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Магаданской области Сергей Носов в 2018 году заработал 5,5 млн рублей — почти на 2,5 млн рублей больше, чем в 2017 году, когда занимал кресло мэра города Нижний Тагил в Свердловской области. Кроме того, в декларации Сергея Носова больше не указана жена, заработавшая в позапрошлом году 6,9 млн рублей.