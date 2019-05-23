Москва, 23 мая, 2019, 07:14 — ИА Регнум. Торги по нефти 22 мая завершились снижением. В ходе американских торгов баррель Brent подешевел на 2,2%, до $70,40. Цена обвалилась на данных минэнерго США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Согласно последним еженедельным данным, за неделю с 11 по 17 мая запасы нефти увеличились на 4,7 млн баррелей, до 476,8 млн баррелей (прогноз был — 0,599 млн баррелей),

Запасы бензина увеличились на 3,7 млн баррелей, до 228,7 млн баррелей (прогноз был — 0,9 млн баррелей), запасы дистиллятов — на 0,768 млн баррелей, до 126,4 млн баррелей (прогноз был — 0,200 млн баррелей). Добыча нефти в США выросла на 100 тыс., до 12,200 млн баррелей в день.

На уровне $71,50 находилась поддержка, которая сдерживала продавцов с 16 мая. Её пробой спровоцировал покупателей закрывать длинные позиции. Дополнительным негативным фактором для нефти остаются опасения по поводу спроса, связанные с торговой войной между Китаем и США.

Напряжённость на Ближнем Востоке и сокращение добычи ОПЕК + пока не в силах помочь покупателям. Эти факторы уже учтены в ценах, поэтому их влияние на рынок ослабло.

Сегодня, 23 мая, с утра нефть торгуется на уровне $70,56 за баррель. Во второй половине дня ожидаю восстановление цены до $71,55 (технический фактор — отскок от другой важной поддержки).

Читайте также: Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель