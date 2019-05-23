Москва, 23 мая, 2019, 06:41 — ИА Регнум. Сейчас России выгоден как распад Украины, так и ее переориентация с Запада на Россию, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинская хата

"Мы вдруг поняли, что мы без Украины вполне обходимся… Для нас, кстати, любой исход сейчас выгоден: распадется Украина или Зеленский сумеет создать Украину, которая в любом случае будет нормальной и будет, конечно, к России гораздо ближе, чем сегодня… Поэтому для нас без разницы абсолютно. Это ваши проблемы, и вы их должны решать», — обратился Шахназаров к украинским гостям студии.

Как ранее отмечал кинорежиссер, новому президенту Украины Владимиру Зеленскому придется либо подавить бандеровских нацистов и сменить вектор с антирусского на более ориентированный на Россию, либо националисты его сметут, за чем последует очередная гражданская война и распад.