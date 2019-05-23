Чкаловск, Нижегородская область, 23 мая, 2019, 04:05 — ИА Регнум. На нижегородском судостроительном предприятии, работающем уже свыше 135 лет, — ПАО «Чкаловская судоверфь» погашена задолженность по зарплате перед 223 работниками. Долг превышал 13 млн рублей и накопился за период с августа 2018 по февраль 2019 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долги

Надзорные органы выяснили, что на предприятии была приостановлены деятельность и в ноябре 2018 года было проведено сокращение штатов, но расчёт с уволенными сотрудниками не произвели, что и стало причиной возбуждения административного производства по ч. 6 и ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ («Нарушение трудового законодательства»). В рамках дела были внесены представления и объявлены предостережения, а также в суд в интересах работников подан иск о взыскании долга, после чего решения приняты к исполнению. Перед экс-сотрудниками верфи пока сохраняется долг по компенсационным выплатам.

На сегодня также возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы»).

По данным ЕГРЮЛ, ПАО учреждено через реорганизацию 23 февраля 1994 года, но ведёт историю с 1883 года, когда Казанским округом путей сообщения был утвер­ждён до­ку­мент о на­ча­ле стро­и­тель­ст­ва казённых мастерских в селе Василёва слобода, сегодня ставшим городом Чкаловск.

Уставный капитал ПАО — 30 млн рублей, учредитель — министерство имущественных отношений Нижегородской области. Гендиректор — Игорь Якименко, который в разные годы выступал соучредителем восьми юрлиц в Нижегородской области и Москве, на сегодня все ликвидированы. В их числе — ООО «Научно-технический центр «Судостроение и судоремонт».

Среднесписочная численность работников судоверфи по итогам 2018 года была 221 человек, а по итогам первого квартала 2019 года — 53 человека.

На 30 апреля 2019 года основными акционерами предприятия являлись Александр Фролов (Москва) — 50,0442% доли в уставном капитале, Михаил Петров — 20,83%, аффилированное с Фроловым московское ЗАО «Ветераны Афганистана» — 22,43%.

По итогам 2018 года компанией получен чистый убыток 20,119 млн рублей, в первом квартале 2019 года чистый убыток судоверфи составил 4,964 млн рублей против 9,278 млн рублей за тот же период 2018 года.