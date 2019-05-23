Токио, 23 мая, 2019, 04:06 — ИА Регнум. Пожилого японца арестовали в среду в столице Японии Токио за попытку ослепить лазерной указкой пилотов американских ВВС, передает телеканал NHK.

Netweb01 Лазерные указки

Полиция занялась расследованием после обращения одного из пилотов ВВС США, заявившего, что во время тренировочного полета в феврале 2019 года кто-то пытался ослепить его лазерной указкой. В ходе обысков в квартире подозреваемого было обнаружено несколько лазерных указок, а сам подозреваемый признался, что начал предпринимать попытки ослепить американских пилотов еще три года назад.

Как сообщила полиция Токио, всего в районе базы американских ВВС Йокота было зафиксировано около 40 случаев, когда пилотов самолетов или вертолетов пытались ослепить лазерной указкой.