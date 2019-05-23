Кейптаун, 23 мая, 2019, 03:44 — ИА Регнум. Парламент Южноафриканской республики (ЮАР) переизбрал Сирилла Рамафосу, лидера победившей на выборах партии «Африканский национальный конгресс» (ANC), на должность президента страны, передает телеканал News24.

GovernmentZA Сирил Рамафоса

По данным телеканала, кандидатура Рамафосы, представленная на голосование в парламенте, была безальтернативной.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая правящая партия ЮАР ANC получила большинство в парламенте страны по итогам выборов. Ей досталось 57,5% мест в парламенте. Предполагалось, что именно победа ANC на выборах позволит действующему президенту Сириллу Рамафосе вновь возглавить страну на пять лет.