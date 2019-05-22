Кишинёв, 23 мая, 2019, 00:42 — ИА Регнум. Корабль под молдавским флагом нарушил эмбарго на перевозку оружия в Ливию. Как передает кишиневское издание Jurnal, инцидент произошел в Триполи.

Defense.gov ПЗРК Stinger

«Перевозившаяся военная техника включала в себя зенитные ракеты Stinger, противотанковые ракеты, ракетные пусковые установки и огромное количество боеприпасов. Транспортировка осуществлялась на корабле Amazon под молдавским флагом. Судно вышло из турецкого порта Самсун», — пишут издания.

Корабль официально зарегистрирован в молдавском порту Джурджулешть, но управляется одной из верфей в Турции. Морское агентство Молдавии признало инцидент с незаконной перевозкой оружия и объявило, что судно Amazon было лишено права судоходства под флагом Молдавии.