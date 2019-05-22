Ростов-на-Дону, 22 мая, 2019, 22:46 — ИА Регнум. Министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрей Майер получил «нагоняй» от донского губернатора Василия Голубева. Причиной стал неуверенный ответ главы ведомства на вопрос, когда же на Дону появится хотя бы первый давно обещанный межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс (МЭОК).

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В настоящее время пока лишь Волгодонской МЭОК стал единственным, строительство которого началось. Ввести в эксплуатацию предприятие планировалось в конце 2018 года. Теперь же чиновники называют очередную дату окончания строительства — до января 2020 года. Голубев спросил у Майера, будут ли соблюдены сроки на этот раз, на что вразумительный ответ не получил.

«Видите, как у чиновников всегда есть ответ для ухода от конкретного вопроса. Вы должны сказать просто «да» или «нет», — цитирует губернатора портал donnews.ru.

На что министр ответил робко и тихо «да».

"Более-менее конкретно, но неуверенно. А вдруг кто-то не услышит. У вас нет шансов не успеть, как и у вас, уважаемые главы территорий. Некоторые из вас смотрят, как региональный оператор что-то не доделывает, и молчат, боятся испортить отношения. Так вы испортите отношения с населением, которое будет видеть грязь и мусор», — пожурил глава региона.

На официальном сайте правительства Ростовской области диалог не представлен. Указано лишь, что «первый в Ростовской области Волгодонской межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс начнет свою работу с начала 2020 года».

Также есть информация, что объём инвестиций в реализацию проекта превышает 840 млн рублей. Строительство остальных семи МОЭК планируется завершить к концу 2020 года.

Однако не уточняется, как власти планируют успеть ещё семь объектов при том, что работа по первому из них до сих пор не окончена.

ИА REGNUM неоднократно сообщало, что региональные власти откровенно провалили реализацию проекта, согласно которому на Дону должно было появиться восемь межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов (МЭОК). Объекты должны были уже давно появиться в Волгодонском, Красносулинском, Мясниковском, Миллеровском, Сальском, Неклиновском и Морозовском районах, а также под Новочеркасском.

Ещё в 2014 году на одном из заседаний облправительства заявлялось, что «в течение 2013 года по всем восьми МЭОК определены инвесторы. По двум МЭОК (Красносулинский и Неклиновский) подписаны межмуниципальные соглашения». Но пока на Дону нет ни одного предприятия, о которых чиновники говорят уже более пяти лет.