Ростов-на-Дону, 22 мая, 2019, 22:32 — ИА Регнум. Главные врачи больниц Ростова-на-Дону предоставляли сведения о доходах и имуществе за 2018 год. В тройке лидеров, согласно декларациям, размещенным на официальном сайте городской администрации, оказались главный врач Центральной городской больницы им. Семашко, главврач горбольницы № 7 и главврач ОКДЦ «Здоровье», сообщает ИА REGNUM.

Rostov-gorod.ru Капитальный ремонт здания неврологического корпуса городской больнице №1 им. Н.А. Семашко, Ростов-на-Дону

Первую позицию по заработку занял главный врач ЦГБ Дмитрий Сизякин, пополнивший семейный бюджет на 15,8 млн рублей (годом ранее он отчитался о доходе в 3,3 млн рублей). Для сравнения: доход губернатора Ростовской области Василия Голубева в 2018 году составил 6 млн 717 тыс. 178,59 рубля.

Что касается недвижимого имущества, то у Сизякина есть доли в двух жилых домах, две квартиры, несколько земельных участков, два гаража, место в торговом павильоне и сарай. Годовой заработок супруги составил 2 млн рублей. В списке имущества у неё три квартиры, жилой дом в пользовании и автомобиль Mercedes Benz GL 350.

Второе место по доходам у главврача городской поликлиники № 7 Александра Ширанова — 10,5 млн рублей. 4,7 млн рублей заработал в 2018 году главврач ОКДЦ «Здоровье» Игорь Абоян. Последний, к слову, по итогам 2017 года стал самым богатым главврачом Ростова-на-Дону. Его заработок в 2017 году составил 5,4 млн рублей.