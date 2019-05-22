Канны, Франция, 22 мая, 2019, 21:50 — ИА Регнум. В рамках Каннского международного кинофестиваля состоялся День анимации, который провёл оргкомитет ежегодного Международного анимационного фестиваля в Анси. Всех интересующихся мультипликацией гостей Каннского кинорынка пригласили посетить презентацию проектов мультфильмов, дискуссию о перспективах полнометражных анимационных фильмов для взрослых и деловой обед, на котором можно было лично познакомится и пообщаться с потенциальными партнерами.

Пресс-служба Международного фестиваля анимации в Анси Презентация

На презентации представили пять проектов полнометражных мультфильмов, авторы которых несколько лет назад успешно участвовали в питчингах в Анси и с того времени сильно продвинулись в своей работе. Авторы каждого проекта обратились к публике с короткими речами, а затем показали десятиминутные ролики, включающие фрагменты будущего мультфильма, интервью с создателями, рабочие материалы.

«Хранительница драконов» перенесет зрителей в темные времена Китайской империи. Драконы давно уничтожены злыми людьми, но маленькая девочка помогает последнему зверю спастись и присоединяется к нему в опасном приключении, цель которого — найти и спасти драконье яйцо. Проект реализуется совместно испанскими и китайскими кинематографистами. История, как это часто бывает, основана на серии детских книг. Фильм будет готов к 2021 году.

Пресс-служба Международного фестиваля анимации в Анси Хранительница драконов

Мультфильм «Архипелаг» — абсолютно авторское и даже немного невнятное произведение, погружающее в сюрреалистичный мир сновидений. Полудокументальный фильм о Квебеке и острове Святого Лаврентия создается канадскими мультипликаторами и тоже будет готов через два года.

Пресс-служба Международного фестиваля анимации в Анси Архипелаг

Приключенческий детский мультфильм «Самсам» основан на популярной серии комиксов о ребенке из мира супергероев. Его родители и все его друзья обладают супер-способностями. У Самсама одна печаль — у него пока не проявились особые способности, но поддержка друзей помогает ему не унывать. Однажды они посещают планету, на которой живет всего один ребенок — удивительной девочке предначертано стать новым тираном планеты, но она мечтает только о том, чтобы найти друзей. Премьера франко-бельгийского мультфильма ожидается уже в 2020 году.

Бразильский кукольный мультфильм для подростков и взрослых «Боб Спит — мы не любим людей» сделан в формате анимадока: он погружает в жизнь и фантазии самого известного бразильского комиксиста Боба Спита. Одна часть фильма основана на анимированных видеозаписях интервью с Бобом, а другая переносит в мир его персонажей. Герои комиксов совершают опасное путешествие, чтобы встретиться со своим создателем. Сложнопостановочный мультфильм почти готов: он будет показан зрителям уже через год.

Приключенческая сказка «Якари» расскажет о жизни мальчика из индейского народа сиу. Он в одиночку отправляется на встречу со своим тотемным животным — Большим Орлом. Тот дарит Якари дар понимать язык животных. Теперь мальчику вместе со своими новыми друзьями-животными предстоит долгий и увлекательный путь домой через самые живописные места родного края. Проект реализуется совместно авторами из Франции, Германии и Бельгии и будет готов к 2020 году.

Наверняка, практически все анонсированные проекты будут представлены в мировом прокате, и, вероятно, их можно будет увидеть на фестивальных экранах через несколько лет. Самые лучшие и новые анимационные фильмы традиционно можно увидеть на главном мультфестивале мира — смотре в Анси. В этом году Международный анимационный фестиваль состоится с 10 по 15 июня.