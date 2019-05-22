Милан, Италия, 22 мая, 2019, 19:36 — ИА Регнум. Модный дом Prada объявил об отказе от использования меха в своих коллекциях, 22 мая передает агентство Associated Press.

Anna Wójtowicz Норка

По словам главы модного дома Миуччи Прада, начиная с женской коллекции весна/лето 2020, которая будет представлена в сентябре, Prada не будет использовать мех для создания одежды.

Госпожа Прада обещает «сосредоточить внимание на современных материалах» и надеется «исследовать новые грани креативного дизайна».

Группа Prada, в состав которой входят бренды Prada, Miu Miu, Church's и Car Shoes, продолжит продажи изделий, содержащих мех, до исчерпания запасов старых коллекций.

Ранее от использования меха из «этических соображений» и под давлением зоозащитников уже отказались Versace, Gucci и Burberry.

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