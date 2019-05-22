Москва, 22 мая, 2019, 16:43 — ИА Регнум. В Москве начинается строительство нового ледового дворца, заявил 22 мая мэр Москвы Сергей Собянин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Новый объект появится на территории Московского государственного строительного университета (МГСУ). Общая площадь составит 8,2 тыс. квадратных метров. Объект будет предназначен для занятий хоккеем, кёрлингом, фигурным катанием и общефизической подготовкой на льду.

Собянин рассказал, что власти Москвы помогли вузу создать уникальный бассейн. Он состоит из двух чаш: 25 на 25 метров (10 дорожек) и учебной 10 на 6 метров.

Всего в столице строится около девяти млн квадратных метров недвижимости ежегодно, поэтому город нуждается в специалистах в сфере строительства.

«Без специалистов высокого уровня, которых готовит университет, нам не обойтись. Поэтому наше сотрудничество взаимовыгодное», — отметил мэр.

Ранее в МГСУ был построен дворец спорта с восемью залами.