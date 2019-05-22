Санкт-Петербург, 22 мая, 2019, 14:22 — ИА Регнум. Увеличение доли безналичных расчетов — естественный процесс, в ближайшее десятилетие их доля приблизится к 100%, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 22 мая, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Юрий Ичкитидзе, комментируя данные Центробанка.

(сс)zoosnow Деньги

Как сообщалось ранее, по данным ЦБ на начало мая 2019 года, доля безналичных расчетов в розничной торговле выросла до 61%. По итогам 2018 года она составляла 53%. В Центробанке ожидают дальнейшего роста этого показателя.

«Речь идет о совершенно объективной тенденции. Вслед за развитием технологий доля безналичных расчетов будет постоянно расти.

Порог находится ближе к 100%, вероятно, где-то в диапазоне между 80 и 100%. Через 10−20 лет доля безналичных расчетов будет именно такой.

При этом значительного влияния на экономику этот естественный процесс не оказывает. Просто людям удобно пользоваться карточками, и доля таких расчетов растет», — отметил Юрий Ичкитидзе.