Москва, 22 мая, 2019, 14:10 — ИА Регнум. Россия интенсивно закупает золото. Его сумма в резервах составила $90 008 млн, или 18,3%, на 1 мая 2019 г., в то время как год назад, на 1 марта 2018 г., данные цифры были $80 582 млн и 17,8% соответственно, по данным ЦБ РФ. В такой политике ЦБ есть логика, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель группы аналитиков ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман.

Stevebidmead Золотот

«В финансовом мире в последние месяцы возрастает серьёзный риск. Он нагнетается торговыми войнами между США, Китаем, Евросоюзом, общей напряженностью в геополитике, санкциями антироссийскими и против других стран, повышением кредитных ставок в мире, замедлением увеличения мирового ВВП, вплоть до возможности нового масштабного мирового кризиса. Возрастает возможность неопределённости и турбулентности на рынках, в первую очередь развивающихся. Россия очень зависима от внешней конъюнктуры», — считает эксперт.

В таких условиях золото обычно выступает «защитным активом». Оно традиционно дорожает во время экономических катаклизмов, может дополнительно поддержать нацвалюту, сохранить резервы. Поэтому есть предпочтения вкладывать средства в металл, а не в иную валюту.

«Золото для этого подходящий актив, поскольку имеет высокую стоимость, более ликвидно, чем иные металлы. Для ЦБ РФ важно и то, что оно добывается в России, здесь нет зависимости от импорта, покупается у отечественных предприятий, тем самым поддерживая их», — пояснил Гойхман.

Сокращать долю долларов, увеличивая удельный вес золота, для ЦБ РФ важно ещё и из-за опасности того, что антироссийские санкции США гипотетически могут ограничить расчёты в американской валюте и даже заблокировать долларовые счета резервов ЦБ.

«Кроме того, не только Россия, но и, например, Китай, Турция, Иран, скупают золото для уменьшения зависимости от доллара, снижая долларовые активы в своих резервах.

С этой точки зрения активные покупки золота не только российским ЦБ, но и некоторыми другими странами, выступают, действительно, «плохим знаком», тревожным «звоночком», говорящим о неблагополучии в мире и потенциальных опасностях.

Но в самих этих действиях угрозы для мира нет, они — защитные, вынужденные. Само по себе это не может привести ни к каким негативным последствиям для мира», — высказал свою точку зрения эксперт.

Стоит отметить, что по запасам золота Россия — далеко не лидер. На 1 января 2019 года первенство держат США с 8134 тоннами, далее идёт Германия с 3370 тоннами. Италия имеет 2451 тонну, Франция — 2436 тонн. Эти две страны вполне может догнать Россия, запасы которой на начало 2019 года измерялись в 2113 тонн. Причём Италия и Франция за 2018 год не изменили объём запасов, а Россия подняла его на 274 тонны.

Как сообщало ИА REGNUM, британская газета Daily Express назвала закупки золота Россией «плохим знаком» для мира.

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