Тольятти, Самарская область, 22 мая, 2019, 13:37 — ИА Регнум. Новый автомобиль тольяттинского завода Lada Granta Cross будет продаваться в трех комплектациях. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Lada.ru Lada granta

Cross-версии универсала Granta в базовой версии Classic будут оснащены 1,6-литровым мотором с максимальной мощностью 87 л. с. Он будет агрегатироваться с 5-скоростной «механикой».

Уже в базовую комплектацию новинки войдут: климатическая система, регулировка кресла водителя по высоте, а также 15-дюймовые литые диски.

Сообщается, что интерьер нового автомобиля получил оранжевую обивку кресел и дверей. Кроме того, у машины будут лакированные элементы аудиосистемы, рулевого колеса и поручней закрытия дверей.

Появление на рынке внедорожной версии универсала запланировано на лето 2019 года

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