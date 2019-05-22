Санкт-Петербург, 22 мая, 2019, 13:04 — ИА Регнум. Петербургские депутаты расширяют возможности для использования официального флага Северной столицы, передает корреспондент ИА REGNUM. Соответствующий законопроект приняли в первом чтении в среду, 22 мая. По мнению разработчиков, уважительное использование флага Санкт-Петербурга будет считаться проявлением патриотизма.

Флаг Санкт-Петербурга

«Известно, что петербуржцы являются большими патриотами не только своей страны, но и родного города. Флаг Петербурга со скрещенными якорями можно увидеть у фанатов на футбольных матчах, на автомобилях и на балконах жилых домов. Однако по закону использовать флаг можно только в дни государственных праздников, на торжественных мероприятиях и согласованных митингах. Прогулка или езда с флагом Санкт-Петербурга в «обычный» день уже становится нарушением статьи 47 городского Кодекса об административных правонарушениях, и нередко людей действительно штрафуют», — констатировал единоросс Александр Тетердинко.

Законопроект разрешит использовать флаг и его изображения в некоммерческих целях физическими лицами, если такое использование не является публичным проявлением неуважения к государственному символу.

«Более широкие возможности использования флага Санкт-Петербурга будут способствовать патриотическому воспитанию граждан, позволят жителям свободно и открыто выражать чувство гордости за свой город и уважение к нему», — полагает Тетердинко.

Заметим, в конце 2017 года единоросс Денис Четырбок выступал с противоположной инициативой касательно флага. Тогда он предложил увеличить штрафы для предпринимателей до 100−150 тыс. рублей за использование флага и герба Петербурга, так как это вводит граждан в заблуждение.

Еще раньше Четырбок в соавторстве с единороссом Анастасией Мельниковой выступил с инициативой запретить компаниям использовать слово «Санкт-Петербург» и его производные в названии без согласования с властями.