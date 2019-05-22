Москва, 22 мая, 2019, 13:10 — ИА Регнум. Законопроект, устанавливающий порядок использования контрольно-кассовой техники (ККТ), а также временно освобождающий индивидуальных предпринимателей (ИП) от обязательного использования такой техники, Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Так, в частности, ИП, не имеющие работников, смогут не использовать ККТ при реализации товаров собственного производства или оказании услуг до 1 июля 2021 года. Другими словами, у них появится двухлетняя отсрочка в вопросе обязательного использования ККТ — по действующему закону, они должны были перейти на применение ККТ уже 1 июля 2019 года.

Законопроект также прописывает, что тем ИП или компаниям, которые торгуют своими товарами с привлечением курьеров, а также занимаются перевозкой пассажиров и багажа транспортом получат право не печатать бумажный кассовый чек. Вместо этого они должны обеспечить возможность покупателю (клиенту) получать этот чек через демонстрацию QR-кода.

Законопроект также прописывает порядок применения ККТ в сфере ЖКХ. Так, авторы инициативы предлагают разрешить вместо выдачи кассового чека, печатать отдельные реквизиты кассового чека на платежном документе за последующий месяц или выдавать такой чек только по запросу клиента. Между тем ко второму чтению профильный комитет доработал законопроект — депутаты предложили отказаться от использования ККТ в сфере ЖКХ, если оплата идет через банк.

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Кроме того, ко второму чтению профильный комитет также уточнил применение ККТ в отдельных направлениях и отраслях. Например, в сфере транспорта. Законопроект предлагает установить, что на билете, который будет выдаваться клиенту, возможна печать уникальной ссылки или код. Как пояснял ранее глава профильного комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), фиксация всех чеков в таком случае будет происходить не во время поездки, где выходить «в облако» может быть проблематично, а в конце дня, когда водитель вернется к себе на базу.

Новые правила распространятся и на организации, которые работают в социальной сфере — образовании, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта. Так, законопроект предлагает обязать их использовать ККТ только в случае операций с наличными деньгами. Кроме того, профильный комитет также уточнил, что продажа бахил также может проходить без использования ККТ.

Законопроект также освобождает от обязательного использования ККТ продажу билетов в театры «с рук». При этом такие нормы не коснутся реализации билетов в интернете.