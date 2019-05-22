Москва, 22 мая, 2019, 12:46 — ИА Регнум. Сегодня, 22 мая, рубль будет дорожать к уровню 63,80 относительно доллара США и 71,30 относительно евро. Причинами выступают фокус спекулянтов валютного рынка на проблемах между США и Китаем, предстоящем размещении ОФЗ, а также в преддверии публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы и выступлении президента Европейского центрального банка Марио Драги, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «Эксперт Плюс» Кирилл Стариков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«То есть в целом валюты развивающихся стран сегодня будут интересовать трейдеров несколько меньше обычного, а значит, рубль как одна из них будет укрепляться на фоне того, что нет сильных продавцов», — пояснил эксперт.

Отметим, что из-за опасений, что китайско-американские отношения ухудшатся по мере того, как США усиливают давление на китайские технологические компании в условиях эскалации торговой войны, доллар США в мире (индекс доллара против корзины валют) может сильно подорожать в ближайшее время. Потенциал роста составляет 1,1%. Это значит, что после укрепления рубля можно ждать сильных распродаж, и текущий оптимизм является временным событием для российского валютного рынка.

«Стоит обратить внимание на тот факт, что вчера Минфин РФ предупредил рынок о следующем — в связи с опережением графика выполнения плана размещения облигаций он начнет диктовать игрокам свои условия.

Это значит, что Минфин перестанет предоставлять повышенную премию ко вторичному рынку ОФЗ, то есть рвение покупки российского долго напрямую у должника может быть не таким сильным, а значит — станет фактором давления на рубль», — предположил Стариков.

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