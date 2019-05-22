Берлин, 22 мая, 2019, 12:31 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Германии совершили рейды на места проживания беженцев из Ирака, подозреваемых в торговле людьми. Об этом 22 мая сообщает Associated Press со ссылкой на свои источники.

Гюстав Буланже. Торговля рабами. 1886

Кроме того, иностранные граждане подозреваются в незаконной торговле оружием и наркотическими веществами, а также в подделке документов, удостоверяющих личность.

Спецоперации происходили сразу в нескольких городах на западе Германии, в них принимали участие сотни сотрудников правоохранительных служб. Полиция всего разыскивает 34 подозреваемых.