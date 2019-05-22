Москва, 22 мая, 2019, 12:25 — ИА Регнум. На выборах депутатов Московской городской думы седьмого созыва будут созданы цифровые участки для голосования. Соответствующий закон о дистанционном электронном голосовании приняли депутаты столичного парламента по итогам заседания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Как заявил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников («Единая Россия»), принятый региональный закон регулирует нормы проведения эксперимента в нескольких избирательных округах в столице. Для его осуществления будет создана специальная избирательная комиссия, в состав которой войдёт от 9 до 14 человек.

«Важно отметить, что в округе, где будет проходить эксперимент, у избирателей будет право выбрать формат голосования: проголосовать дома или в другом месте через смартфон, или прийти на традиционный избирательный участок», — отметил депутат.

Закон «О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Московской городской думы седьмого созыва» прошёл два чтения в столичном парламенте.

С критикой данного закона выступили члены партии КПРФ. По мнению депутатов, применение данных электронных технологий на выборах нарушит принцип объективности при осуществлении избирательного права граждан.

Некоторые москвичи также устроили пикет у здания столичного парламента и принесли письма в знак протеста с принимаемым законопроектом.