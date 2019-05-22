Москва, 22 мая, 2019, 11:48 — ИА Регнум. Несмотря на то, что прогнозами грядущего финансового апокалипсиса сегодня мало кого удивишь, статья британской газеты Daily Express наделала в Соединенном Королевстве и за его пределами немало шума, ведь эксперт называет индикатором кризиса не кого-нибудь, а Россию, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

jia3ep Россия

Мнение британского эксперта совпадает с оценками намного более авторитетных специалистов — экспертов Всемирного совета по золоту (WGC), которые написали в одном из недавних обзоров, что в 2015 — 2018 годах Банк России приобрел золота в резервы больше, чем центральные банки всех развитых стран Запада в совокупности. Россия, по оценкам WGC, на начало 2019 года занимала пятое место в мире по объемам запасов инвестиционного золота, составляющим 2 036,3 тонны. Первые четыре места в мире по запасам золота занимают США, Германия, Италия и Франция, а Китай пока находится на шестом месте с запасами в 1 842,6 тонны.

«Увеличение закупок золота Россией именно в течение трех последних лет связано, прежде всего, с антироссийскими санкциями западных стран и возможной угрозой запрета России на долларовые операции, хотя эта угроза очень мала.

Кроме того, учитывая, что внешняя и внутренняя политика США при президенте Трампе стала не слишком предсказуемой, есть и риски для самого доллара, поэтому хранить международные резервы в этой валюте не настолько безопасно, как это было еще в XX веке», — пояснила Мильчакова.

Британский аналитик считает, что настоящей причиной увеличения Россией закупок золота являются ожидания мирового экономического кризиса и обвала доллара. Но на днях глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл оценил вероятность начала нового мирового кризиса как невысокую, даже несмотря на непомерно возросшую закредитованность американского бизнеса, не говоря уже о государственном долге.

«Эксперты по всему миру пытаются найти некий универсальный инструмент, позволяющий точно предсказывать начало мировых экономических кризисов. Такими индикаторами уже объявляли и периодически возникающую инверсию кривой доходности гособлигаций США, и рост корпоративных долгов в США, а вот теперь «обнаружился» новый индикатор — закупки золота Россией.

Но настоящие причины роста закупок золота нашей страной лежат, скорее, в политической плоскости, чем в экономической, поэтому рассматривать действия российского ЦБ как индикатор мирового кризиса было бы слишком упрощенно», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Daily Express назвала закупки золота Россией «плохим знаком» для мира. Речь идет о том, что Россия за первый квартал 2019 года рекордно увеличила закупки золота — на 145,5 тонны, что на 22% больше, чем закупки золота за весь 2018 год, а к концу марта 2019 года золотовалютные резервы нашей страны выросли до $489,5 млрд.

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