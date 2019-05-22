Полиция вскоре может получить портативные системы распознавания лиц
Москва, 22 мая, 2019, 11:47 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел РФ тестирует портативные устройства распознавания лиц, которыми впоследствии смогут пользоваться сотрудники полиции. Об этом 22 мая сообщили «Ведомости».
Разработкой технологии занимается фирма NtechLab, являющаяся дочерней по отношению к компании «Ростех». Предполагается, что камера будет крепиться на одежду полицейских, во время работы она будет отправлять снимки лиц людей на сервер для сопоставления их с базой данных.
Распознавать лица людей устройство сможет с расстояния около 4 метров. Согласно информации предоставленной инсайдером, в случае если тесты пройдут успешно, функцию распознавания лиц получат портативные видеорегистраторы, которые уже используют стражи порядка.
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Напомним, 14 мая 2019 года стало известно, что власти Сан-Франциско (США) запретили полиции использовать автоматические системы распознавания лиц. В апреле 2019 года в Нью-Йорке был арестован 18-летний молодой человек, внешность которого подобная система Apple ошибочно связала с реальным преступником. Мужчина подал иск в суд против компании на сумму $1 млрд.