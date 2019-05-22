Москва, 22 мая, 2019, 10:44 — ИА Регнум. Обращение международных правозащитников к президенту Украины Владимиру Зеленскому о прекращении преследования гражданских активистов и журналистов поддержала российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Об этом сообщает 22 мая пресс-служба омбудсмена.

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Москалькова назвала письмо правозащитных организаций к новому главе Украины крайне важным и своевременным. Она напомнила, что Россия не раз просила международные правозащитные органы и организации поддержать российских граждан, которые пострадали на Украине от «охоты на ведьм».

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Омбудсмен выразила надежду, что Зеленский сможет остановить эту опасную тенденцию и обеспечит соблюдение в стране прав и свобод человека и гражданина, международных норм, принципов и стандартов. Москалькова напомнила о задержании украинскими властями главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, высылке из страны ряда сотрудников российских СМИ и нескольких десятках «репрессированных журналистов».

Отрытое письмо Зеленскому ранее написали представители организаций Amnesty International, Human Rights Watch и Freedom House. Они указали на серьезный рост насилия в отношении представителей гражданского общества.

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