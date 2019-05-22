Москва, 22 мая, 2019, 10:25 — ИА Регнум. Глава минздрава Украины Ульяна Супрун, призвавшая к отказу международных организаций от «российских денег», является националистом, русофобом и провокатором. Об этом написала 22 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Националист и русофоб. Настоящий провокатор», — написала Захарова и добавила, что от действий Супрун больше всего пострадала не Россия, а украинский народ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Женеве Супрун заявила, что ООН должна «перестать терпеть» присутствие России в Совете Безопасности организации. Она также призвала к расширению санкций против Москвы и добавила, что страны — участники ВОЗ и других организаций рискуют стать «заложниками Кремля», если будут соглашаться на «российские деньги».