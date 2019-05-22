Москва, 22 мая, 2019, 09:17 — ИА Регнум. Популярность Новой Москвы растет. Средняя цена квадратного метра в новостройках выросла на 20% по сравнению с апрелем — маем 2018 года, сообщается на сайте Стройкомплекса.

Иван Шилов ИА REGNUM Новостройки

По данным на 21 мая, на продажу в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) выставлено 9 тыс. квартир, это порядка 170 домов площадью более 500 тыс. кв. метров.

По словам главы Департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина, в ближайшие три года в Новой Москве планируется ввести не менее 5,5 млн кв. метров жилья.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Новой Москве может увеличиться спрос на однокомнатные и двухкомнатные квартиры.

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