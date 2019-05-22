Нижний Новгород, 22 мая, 2019, 08:54 — ИА Регнум. Оперативные мероприятия, которые прошли в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области, не связаны с деятельностью госоргана. Обыски касаются работы одного из региональных операторов, но относятся к периоду до его участия в конкурсном отборе. Об этом сообщают нижегородские СМИ со ссылкой на сотрудника областного правительства.

RobillardMichel Обыск

«Министерство экологии подтверждает проведение оперативных мероприятий, связанных с деятельностью ЗАО «Управление отходами-НН» на Балахнинском и Городецком полигонах ТБО в 2014 — 2016 годах», — цитирует представителя правительства области издание «НН.ру».

Официально дело не комментируется, подробности пока неизвестны.

Напомним, с 1 января 2019 года в Нижегородской области перешли на новую форму обращения с отходами. В связи с «мусорной реформой» регион был поделён на девять зон, которые обслуживают семь выбранных в рамках конкурса операторов. Компания «Управление отходами-НН» стало оператором сразу для двух нижегородских зон — Балахнинской и Городецкой, куда входят несколько районов и их частей, а также Чкаловский округ, город Заволжье, городской округ Бор, Семеновский, Сокольский и Сормовский район Нижнего Новгорода. Для Балахнинской зоны установлен тариф на первое полугодие — 713,02 рубля, на второе — 727,26 рубля, для Городецкой на весь год действует один тариф — 744,72 рубля.

Регоператор в текущем году уже был фигурантом одного скандала, связанного с выставлением счёта за услугу уже умершему гражданину, проживающему в Сокольском районе. Регоператор на сайте прокомментировал соответствующее сообщение прокуратуры, уточнив, что в связи с внедрением новой схемы обращения с отходами актуальной и достоверной базы данных по потребителям пока нет, а квитанции формируются на основании баз данных различных государственных ведомств.

«В зоне обслуживания регионального оператора по ТКО АО «Управление отходами-НН» проживает около 600 тысяч человек и есть вероятность, что обобщённые данные могут содержать неточности для некоторой части населения», — уточнили в компании.

В феврале регоператор попал в медиаповестку в связи с оперативными мероприятиям в департаменте Росприроднадзора по ПФО и в самой компании, а также в офисе другого юрлица — «ЛУК Регионы». Тогда также нижегородские СМИ писали со ссылкой на собственные источники, что обыски проходили в рамках дела, расследование которого ещё ведётся. Статус компаний в деле также не уточнялся, сам регоператор официально не комментировал данный вопрос.

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Для справки: Акционерное общество создано в середине мая 2010 года, средняя численность персонала — около 200 человек, уставный капитал — 2 млн рублей, генеральным директором с декабря 2015 года является Надежда Гаврилова. Основной владелец (по данным на март 2019 года) — московское АО «Управление отходами», владеющее 70% компании. Ещё 30% принадлежит нижегородскому ООО «Промресурс-НН», учреждённому Гавриловой в мае 2007 года. Учредителем АО «Управление отходами-НН» числится Игорь Гаврилов, на которого также оформлено действующее, созданное в 2008 году ООО «Трансэкспресс-Лоджистик» (сфера перевозок).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший директор компании Игорь Гаврилов в 2018 году был осужден на два года условно по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ («Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере»). Пресс-служба областного суда в мае 2018 года уточняла, что он, «реализуя преступный умысел, направленный на осуществление незаконной предпринимательской деятельности с целью извлечения дохода в особо крупном размере, действуя в соответствии с полномочиями генерального директора ЗАО «Управление отходами-НН», организовал исполнение договоров с указанными контрагентами, при этом осуществляя без лицензии деятельность по размещению отходов 4 класса опасности, в том числе с использованием специальной техники, на полигоне для размещения ТБО». Полигон располагался в Балахне, Полученный доход составил более 11,226 млн рублей. Претензии касались периода, предшествовавшего конкурсу по выбору регоператоров.