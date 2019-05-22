Москва, 22 мая, 2019, 08:53 — ИА Регнум. Фонд кино этой осенью рассмотрит новые заявки от организаций на создание фильмов для детского и семейного просмотра. Правительство выделило на эти цели дополнительно 1 миллиард рублей из резервного фонда. Средства будут распределены уже в этом году. Конечно, это произойдет только если предложенные проекты удовлетворят комиссию Фонда кино по своему качеству. Недавно ведомству пришлось объявлять дополнительный конкурс по «взрослому» кино, так как уровень многих заявок был крайне низок. Создавать же хорошие фильмы, для детей и юношества, как отмечают специалисты, совсем не просто.