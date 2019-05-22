Москва, 22 мая, 2019, 08:24 — ИА Регнум. Трагическая история, произошедшая с первым в России коммерческим авиалайнером Sukhoi Superjet 100, продемонстрировала наличие трудностей у России при создании конкурентоспособных компаний международного уровня. Об этом сообщает Financial Times.

Sukhoi SuperJet 100

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В статье отмечается, что попытки президента РФ Владимира Путина использовать западные санкции в качестве «стимула» для создания «национальных чемпионов» — компаний-лидеров в тех областях, которые зависели от иностранных торговых партнёров, провалилась. По данным издания, в 2018 году на усилия по импортозамещению Россия потратила 637,5 млрд рублей, сделав своего рода «экономическую инъекцию». Однако рынка для создания глобально конкурентоспособных компаний в России нет, отмечает эксперт издания.

Самолёт SSJ-100 стоимостью $2 млрд был задуман с учётом глобальной конкуренции — около 80% его деталей поступают от иностранных поставщиков в странах, включая Францию, Италию и США. SuperJet изо всех сил пытался привлечь покупателей. Россия планировала продать 300 таких самолётов за рубеж, однако зарубежные перевозчики стали отказываться от лайнера. В итоге была продана лишь небольшая часть.

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Эксперты FT утверждают, что импортные компоненты не являются проблемой, проблема в том, что конечный продукт оказался недостаточно конкурентоспособным.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая самолёт SSJ-100 компании «Аэрофлот», выполнявший рейс Москва — Мурманск, совершил жёсткую посадку в аэропорту «Шереметьево» спустя почти полчаса после вылета. На борту находилось 73 пассажира и пять членов экипажа. Жертвами катастрофы стал 41 человек, 26 из которых — жители Мурманской области. В настоящее время ведётся расследование уголовного дела. В качестве приоритетной версии катастрофы рассматривается ошибка пилотов.